На опоры Крымского моста установили навигацию для безопасности

Инфоцентр “Крымский мост” рассказал про установку навигационного оборудования на Крымском мосту, сообщают “РИА.Новости”.





Для этого на фарватерских опорах установили также палы. В случае аварийной ситуации они позволят уберечь судно и опоры от столкновения. По словам заместителя генерального директора компании "СГМ-Мост" Дмитрия Кондакова, "палы" нужны для того, чтобы защитить основные опоры моста от навала судна.





Напомним, движение Крымскому мосту официально было открыто в мае 2018 года президентом России Владимиром Путиным.