В Ленинградской области откроют аэропорт Сиверский

Он является председателем правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетики. Коваль проследит, чтобы группа решила ряд задач: проконтролировала вопрос с передачей аэродрома в пользование региона, а также осуществила конструктивное взаимодействие между различными уровнями властей, говорится в сообщении администрации Ленинградской области.В целом, рабочая группа уже сформирована и готова трудиться. Когда именно будет готов первый аэропорт в регионе – не уточняется. Известно, что его строительство входит в статегию развития Ленобласти до 2030 года.