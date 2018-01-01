Сотрудники Президентской библиотеки поздравили с Новым годом подопечных детского хосписа в Ольгино

Визит в детский хоспис в Ольгино в преддверии Нового года организовали в президентской библиотеке, сообщают сотрудники библиотеки. Они поздравили подопечных хосписа с наступающим Новым годом и Рождеством, а также украсили елку необычными игрушками.





Как рассказали в библиотеке, сотрудники посоветовали детям хосписа изучать цифровой фонд библиотеки. Это может стать неплохим досугом для детей, уверены сотрудники.





Ребята смогут посмотреть фильмы, прослушать аудиозаписи и посмотреть фотоальбомы с открытками.