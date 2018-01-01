Заключённые будут праздновать новый год с овощной икрой и фильмами





Сообщается также, что для заключённых приготовят новогодние блюда и, по традиции, покажут им добрые новогодние фильмы.





А сами жители колонии смогут поучаствовать во множестве конкурсов: стенных газет, художественной самодеятельности, кулинаргого мастерства, вокальных умений.





Помимо этого заключённые примут участие в благотворительной акции, в ходе которой изготовят детские игрушки, которые потом пойдут в детские дома.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что заключённыее СИЗО №1 "Кресты" будут получать письма по телефону . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

В исправительных колониях России для заключенных перед Новым годом проведут культурно-массовые и спортивные мероприятия, передаёт РБК со ссылкой на заявление ФСИН.