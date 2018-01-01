Казанский собор украсили к Новому году и Рождеству. Последним штрихом стала проекция иконы

Напоминаем, что до этого на месте фонтана у Казанского собора установили вертеп, который рассказывает историю появления Иисуса Христа. Украшение появилось в Католическое Рождество.





Световую проекцию будут включать в темное время суток, как и любые другие новогодние украшения в Санкт-Петербурге. Для нее на территории, прилегающей к собору, установили шесть пушок, которые передают изображение на купол здания. Председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев надеется, что петербуржцам нравится убранство собора. Известно, что перед храмом также будет петь хор, говорится в ТАСС.