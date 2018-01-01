В 2019 году экомобили Петербурга начнут работу с 1 января

В Петербургу работа экомобилей начнется с первого дня нового года, сообщают в комитете по благоустройству. Сдать опасные отходы можно будет в восьми районах города. По графику комитета экомобили будут дежурить во Фрунзенском, Василеостровском, Адмиралтейском, Петроградском, Центральном, Курортном, Пушкинском и Невском районах.





Жители города смогут сдать ртутные лампы, медицинские ртутные термометры, батарейки и аккумуляторы, компьютеры и периферийные устройства.





В ведомстве напоминают, что экобоксы, куда также можно сдать опасные отходы, размещены в каждом районе города. Их число в 2019 году планируют увеличить с 381 до 407. Расписание работы экомобиля и адреса размещения экобоксов можно найти на сайте комитета по благоустройству.