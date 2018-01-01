В Санкт-Петербурге пытаются продать сценарий фильма «Игла», в котором снимался Виктор Цой

Напоминаем, что фильм «Игла» вышел в 1988 году. В нем рассказывается о том, как главный герой (Виктор Цой) борется с пагубной зависимостью своей знакомой. Он прибегает к различным методам – в том числе готов убить наркоторговца.





Дело в том, что сценарий не печатают в единственном экземпляре и тот, который продают через сайт с объявлениями вполне мог принадлежать кому-нибудь из съемочной группы, говорится в «Фонтанке». Обладатель раритета пишет, что его сценарий принадлежал сценаристу Бахыту Килибаеву. Документ можно приобрести за кругленькую сумму. О личности продавца ничего неизвестно – в объявлении сказано, что он проживает недалеко от станции метро «Пушкинская». На сайте объявление разместили еще второго декабря – возможно, сценарий кто-то купил.