За год в Санкт-Петербурге стало на шесть велодорожек больше

Напоминаем, что сейчас в городе 27 маршрутов, рассчитанных на велосипеды. Их протяженность составляет более 106 километров.





Общая протяженность новых велодорожек составляет 15,2 километра. Они находятся по Ушаковской, Выборгской набережным, Воскесенской, Смольной, Октябрьской и Малоохотинской набережных. В 2019 году хотят открыть еще несколько веломаршрутов, но уже вдоль других живописных мест. Составлен план и на 2020 год – тогда в Санкт-Петербурге хотят разместить 10 велосипедных дорожек, говорится в сообщении комитета по развитию транспортной инфраструктуры северной столицы.