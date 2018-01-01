Мошенники представляются сотрудниками “Теплосети” и проникают в дома петербуржцев





Дело в том, что мошенники якобы от лица организации и с поводом обследовать батареи и счетчики горячей воды проникают в квартиры.





АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” рекомендует петербуржцам быть осторожнее и при похожей ситуации уточнять о возможных ремонтных работах в справочной по телефону.





Также организация отмечает, что она не работает с счётчиками горячей воды в квартирах и не занимается их продажей.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Приморском районе Санкт-Петербурга теплосети проверят на прочность . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Случаи мошенничества, когда неизвестные представляются работниками АО “Теплосеть Санкт-Петербурга”, особенно участились в последнее время, передаёт служба.