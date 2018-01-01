За 28 лет сотрудниками МЧС было спасено порядка 2 млн человек

Созданиое в 1990 году ведомство за 28 лет работы зарекомендовало себя как профессиональное спасательное сообщество России, готовые прибыть в любую точку для спасательной операции.





В 2018 году, передает “MIR24.TV”, сотрудникам МЧС удалось сохранить жизни более 200 тысяч человек. Напомним, что в день создания Министерства было принято постановление “Об образовании Российского корпуса спасателей”.