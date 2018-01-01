Из пожара на Народного Ополчения спаслась только одна девушка

После того, как огонь потух, пожарные отправились исследовать помещение и отыскали еще одного погибшего – он так и не выбрался из квартиры. Известно, что огнем была охвачена площадь в 12 квадратных метров. Сейчас специалисты выясняют, что именно стало причиной пожара, говорится в сообщени Следственного комитете Санкт-Петербурга.





О пожаре стало известно в ранние часы – огнеборцы выехали на место незамедлительно. На ликвидацию возгорания они потратили примерно два часа. Спасатели вывели из квартиры двух девушек – обе отравились угарным газом и были доставлены в медицинское учреждение. Одной из них повезло, и она чудом осталась жива, а вот другая погибла – врачи не смогли спасти ее.