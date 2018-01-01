Автобусное движение восстановлено после ДТП в Кудрово, где столкнулись автобус и поезд

Напоминаем, что сегодня в Кудрово маршрутный автобус врезался в локомотив поезда. До сих пор выясняется, кто именно виноват в ДТП. Маршрутка, считают в ГИБДД, нарушила правила дорожного движения и двигалась на запрещающий сигнал светофора. Водитель общественного транспорта утверждает, что ни в чем не виноват.









Движение было затрудненно на протяжении нескольких часов – только к шести вечера удалось его восстановить. С путей уже убрали раскуроченную маршрутку, а поезд тронулся с места и отбыл в пункт назначения. Теперь автобусы и маршрутки могут беспрепятственно осуществлять рейсы.