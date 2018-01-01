Минтрас выступает за европейские стандарты скоростного режима и предлагает их ужесточить в России

Планируется, что водителей будут штрафовать за превышение скоростного режима со следующего года. Инициативу ужесточить режим поддержали в Министерстве транспорта, сообщают “РИА. Новости”.





Глава ведомства Евгений Дитрих ссылается на европейские страны и напоминает, что там ограничения действуют либо +5 км/ч, либо их нет вовсе.





До 1 марта 2019 года МВД и Минтранс должны внести свои предложения по введению штрафов за превышение скорости на 10-20 км/ч. На данный момент наказание за превышение скоростного режима на дороге не действует.