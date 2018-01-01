Работникам «Велгорода» могут не выплатить зарплаты до Нового года

Известно, что средства должны были поступить «Велгороду» еще 12 декабря, но уже 27 число, а их до сих пор нет. Деньги должен был выплатить комитет по развитию транспортной инфраструктуры, в чем причина задержки – не уточняется.





Сейчас компании нечем платить заработные платы – люди сидят без денег еще с сентября. Глава «Велгорода» Виталий Блаженов рассказал, что если город не перечислит им деньги, то они «не запустят велопрокат в 2019 году». При этом бизнесмен уточнил, что не винит КРТИ – ведомство всегда шло им на встречу, передает 78.ru. Баженов также уточнил, что его «Велогород» пользуется большой популярностью в Санкт-Петербурге – с каждым годом его клиентами становится все больше людей.



