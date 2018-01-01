В Петербурге расследуется дело о преступном сговоре в центре красоты





Из материалов уголовного дела известно следующее. Директор центра красоты и косметологии в Пушкинском районе вступила в преступный сговор со своей сотрудницей. У той, в свою очередь, не было специального разрешения на оказание услуг по фотоэпиляции.





27 марта 2018 года косметолог оказала услугу фотоэпиляции клиентке. В результате женщина получила ожоги и некоторое время находилась на амбулаторном лечении. Вред её здоровью оценивается как лёгкий.





Сообщается, что директор центра красоты знала, что у её сотрудницы не было соответствующей лицензии и тем не менее вступила с ней в сговор ради получения общей прибыли.





Сейчас расследование подошло к концу – дело уже передано в суд. В отношении обеих соучатниц избрана мера “подписка о невыезде”.





Ранее Gazeta.SPb сообщала о преступном сговоре по поставке реагентов в бассейны Петербурга . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Следственный отдел по Пушкинскому району ГСУ Следственного комитета России по Петербургу расследует дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передаёт ведомство.