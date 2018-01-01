Милонов требует проверки комедии про блокаду “Праздник” у Генпрокуратуры

В четверг, 27 декабря, депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой изучить новый фильм Алексея Красовского на предмет расхождений с российскими законами, сообщает ТАСС.





Милонов уверен, что выпуск фильма и процесс производства - это провокация против истории. Факты, которые представлены в фильме, депутат считает кощунственными, а кинофильм высмеивает подвиг блокадного Ленинграда и оскорбляет “живых и павших”.





Напомним, скандально известная лента “Праздник” в процессе съемок вызывала неоднозначную реакцию у многих. В том числе ей заинтересовалась и прокуратура Петербурга. Однако режиссер картины Алексей Красовский планирует показать фильм в канун Нового года и выложить картину на YouTube.