Суд Петербурга не нашел признаков экстремизма в книгах «Вечернего Света»

Истец, ссылаясь на результаты исследования печатных изданий, проведенного ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», просил признать экстремистскими и запретить распространение на территории РФ книги «Изложение Семи Периодов Церкви», брошюр «Учение Николаитов», «Семя змея», «Шалом», «Восстановление Древа Невесты» и другую литературу. Кроме того, истец просил конфисковать нереализованную часть тиража указанной печатной продукции.





Суд, изучив материалы дела, выслушав мнение участников процесса, в удовлетворении требований отказал.





Ранее сообщалось о том, что п рофессор СПбГУ рассказал , что его уволили из-за экспертизы по экстремизму. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Пушкинский районный суд Петербурга вынес решение по исковому заявлению прокуратуры в защиту интересов неопределенного круга лиц и РФ к Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации «Вечерний Свет» о признании информационных материалов экстремистскими и запрещенными к распространению на территории Российской федерации, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.