В Ленобласти наградили 6-летнего спасателя за помощь пожилому человеку

Среди нарожденных оказался одиннадцатиклассник Алеховщенской средней школы Лодейнопольского района Вадим Романов. Этим летом молодой человек в период проведения туристического слета первым заметил пожар в лесу и сообщил о нем пожарную часть. Также школьник организовал тушение огня, сообщают в правительстве Ленинградской области.





Благодарности удостоился и самый молодой спасатель. Шестилетний Артём Амелин из Шлиссельбурга за грамотные действия по оказанию помощи пожилому человеку, потерявшему сознание, так же был отмечен сотрудниками службы.