Индексация пенсии россиян начнется с 1 января 2019 года

В ходе совещания премьер-министру Дмитрию Медведеву сообщили, что пенсию россиян готовы индексировать с 1 января 2019 года, все необходимые подготовительные работы завершены, сообщают “РИА.Новости”.





Собравшиеся рассказали, что средства на индексацию в федеральном бюджете предусмотрены, как на следующий год, так и на предстоящую трёхлетку. Татьяна Голикова подчеркнула, что в 2019 году на достижение этой цели дополнительно направили 341 млрд рублей.