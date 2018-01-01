Илья Воробьев: «В первом периоде вкатывались, а потом дожали и довели игру до победы»

«В первом периоде вкатывались, а потом дожали и довели игру до победы. «Амур» хорошо играет от обороны, от ножа, блокируют очень много бросков», - сказал тренер, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.





Напомним, СКА в Хабаровске обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 2:0. Шестеркин оформил очередной «сухарь». Первые два периода оказались безголевыми. Исход встречи решился в третьем игровом отрезке. Авторами заброшенных шайб стали Наиль Якупов и Артем Земченок.





Следующий матч состоится 29 декабря. СКА сыграет во Владивостоке с «Адмиралом».







Фото: ХК СКА









Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды над "Амуром" в матче регулярного чемпионата КХЛ.