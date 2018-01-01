В Петербурге и Ленобласти привели в порядок 343 километра дорог

Федеральное казенное учреждение “Управление федеральных автомобильных дорог “Северо-Запад” имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства” сообщило о результатах работы за 2018 год. Так, в учреждении рассказали, что за этот год было отремонтировано 343 километров федеральных дорог. Это привело к снижению количества ДТП на 51%.





По словам сотрудников предприятия, основной километраж за год взял КАД. За этот период на магистрали заменили 120 километров верхнего слоя. В декабре на год раньше срока после реконструкции открылся участок строящейся трассы А-181 “Скандинавия”.





Завершились работы по реконструкции участка автодороги А-121 “Сортавала” в Ленинградской области. А также были установлены новые линии наружного освещения на федеральных трассах М-10 и А-181.