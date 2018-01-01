Стало известно, какие виды алкоголя подделывают в России чаще всего

О том, какие виды алкоголя чаще всего подделывают в нашей стране, рассказал замначальника отдела экономической безопасности МВД России – Сергей Смирнов, сообщает “РИА Новости”.





По словам Смирнова больше всего подвержена подделкам в нашей стране водка, далее идут виски и шампанское. Особенно такие махинации с алкоголем актуальны сейчас, в период новогодних праздников.

При этом замначальника экономической безопааности пояснил, что и все другие виды алкоголя тоже подделывают, только в меньшей степени.

Напомним, что за 2018 год удалось зафиксировать 77 тыс правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя. Всего уголовные дела были возбуждены более чем по 5000 эпизодов, также было составлего 70 тыс административных протоколов.



