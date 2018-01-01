Сотрудники полиции задержали участника грабежа на стройке в Кировске

Сообщается, что неизвестные проникли на территорию стройки в городе Кировске Ленобласти и открыто похитили у работника имущество на общую сумму 35 тыс. рублей.





По подозрению в грабеже задержали 24-летнего гражданина среднеазиатского государства. Возбуждено уголовное дело.







Задержанный подозревается в том, что с соучастниками ночью проник на территорию стройплощадки и открыто похитил имущество у работника, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.