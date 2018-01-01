Мигрант оставил без глаза свою сожительницу и пытался уйти из жизни как самурай, вспоров себе живот

В среду, 26 декабря, в Кировском районе Санкт-Петербурга около 09:00 утра произошла семейная драма, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Гражданин Таджикистана что-то не поделили со своей 37-летней сожительницей и ударил ее ножом. Подруга сожительницы пришла на помощь, за что получила удар ножом в глаз. В завершении резни, мигрант ударил себя ножом в живот.





Происшествие случилось в квартире дома 3/6 по Дачному проспекту. В результате все трое были госпитализированы сотрудниками скорой помощь в больницу.





По факту произошедшего было возбуждено уголовное.