Рабочим подрядных организаций «Метростроя» начали выплачивать долги по зарплате



В компании "Метрострой" также заявили о начале выплат долгов по зарплате, уточнив при этом, что зарплата выплачивается пока за сентябрь и октябрь.





В компании отметили, что полностью погасить задолженность за зарплате получится после того, как Смольный выдаст «Метрострою» 970 млн рублей, которые сейчас находятся на замороженных счетах.





Напомним, 26 декабря около 30 рабочих “СМУ-11 Метрострой” объявили забастовку и голодовку из-за невыплаты зарплат. Рабочие отказались выходить из шахты строящейся станции метро “Театральная”.





Как сообщили Gazeta.SPb в администрации правительства Петербурга, рабочие прекратили забастовку. Ситуацию с выплатой зарплаты подрядным организациям «Метростроя» взял под личный контроль врио губернатора Петербурга Александр Беглов. По его поручению с рабочими встретился вице-губернатор Николай Бондаренко. Предложенный временный компромиссный вариант устроил метростроителей, акция протеста завершилась.









Сотрудникам ЗАО "СМУ-11 Метрострой" начали выплачивать задолженность по зарплате, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации Петербурга.