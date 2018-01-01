2018 год оказался самым “сухим” для Петербурга за последние 18 лет

По мнению главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, 2018 год оказался хорошим с точки зрения метеорологических условий, передает телеканал “Санкт-Петербург”.





Не обошлось в этом году и без аномальных явлений. Так, январь и февраль оказались теплыми для нормы в тих месяцах. Март же оказался прохладным по сравнению с другими годами. Май в свою очередь стал немного теплее обычного.





Так, в последний месяц весны были побиты сразу три однодневных температурных рекорда. 13, 14 и 15 числа воздух прогревался до + 28-29 градусов. Как сообщил Колесов, температура била рекорды в 2018 году восемь раз.