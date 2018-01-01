Правительство Петербурга выделит более 47 млрд рублей на развитие Кронштадта





Как сообщили Gazeta.SPb в администрации правительства Петербурга, в программе обозначены первоочередные задачи, направленные развитие Кронштадта и подготовку к проведению Главного военно-морского парада.





Отмечается, что общий объем финансирования госпрограммы на 2018-2023 годы составляет 47 млрд 256 млн 444,9 тысяч рублей.





Беглов подчеркнул, что у города есть все ресурсы, чтобы развивать Кронштадт.





«Наша общая задача превратить его в культурный центр национального и международного уровня», - отметил врио губернатора.









Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление, корректирующее госпрограмму «Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга».