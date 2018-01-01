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Правительство Петербурга выделит более 47 млрд рублей на развитие Кронштадта
17:45
Тэги: кронштадт, александр беглов, смольный
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