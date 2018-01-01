Петербургский депутат выступил против льготного зачисления прокурорских детей в школы и сады

Право зачислять в детские сады и школы надо, считает депутат, оставить только за погибшими при исполнении сотрудниками. Об этом сообщили в Законодательном собрании.





Резник разработал соответствующий законопроект, который лишает сотрудников государственных структур таких льгот. Депутат считает, что такие инициативы не должны практиковаться. Приоритетное право на зачисление своих детей без очереди в образовательные учреждения имеют как дети дворников, так и дети следователей. Не стоит делить людей, это опасная практика, считает парламентарий.