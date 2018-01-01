Еще одна оттепель и снегопад ждут петербуржцев до Нового года

В выходные петербуржцев ждет снегопад, а до этого еще одна оттепель, рассказал на заседании межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона главный синоптик города Александр Колесов, передает “Город+” со ссылкой на телеканал “Санкт-Петербург”.





Так, в субботу, 29 декабря, температура воздуха будет держаться на отметке ноль и пройдет снегопад. На петербургскую погоду перед Новым годом влияют циклоны, они будут определять погоду и на новогодние праздники. В предстоящую декаду, сообщает синоптик, средняя температура воздуха будет зафиксирована на отметке в -6 градусов. По ночам, в отдаленных районах города, температура будет опускаться до -13 градусов.