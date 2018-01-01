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В Шушарах открыли новую городскую стоянку для автомобилей

17:27
Тэги: шушары, стоянка, водители
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Тэги: шушары, стоянка, водители



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