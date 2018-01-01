В Шушарах открыли новую городскую стоянку для автомобилей

На новой стоянке есть места для 634 автомобилей. Площадь территории составляет 30,7 тыс кв.метров. Стоянка расположена напротив дома №6 по Переведенской улице.





Сообщается, что со вчерашнего дня, 26 декабря автостоянка была запущена в работу. Правда, пока только в тестовом режиме.





Напомним, что всего в Петербурге существует 18 подобных автостоянок. В общей сложности в их пределах предназначены места для 2200 легковых автомобилей и для 378 автобусов.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что городскую автостоянку у Московского вокзала ликвидируют. Это связано с расторжением договора аренда земли . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









В посёлке Шушары Пушкинского района открыли новую городскую стоянку для автомобилей, передаёт “Мойка78 со ссылкой на информацию комитета по транспорту.