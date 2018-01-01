Житель Петербурга, причинивший тяжкий вред здоровью знакомой, возместит стоимость ее лечения и отправится в колонию





Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга.





Суд установил, что обвиняемый в квартире дома на Гончарной улице в ходе конфликта на почве внезапно возникшего личного неприязненного отношения к потерпевшей, умышленно нанес тупым предметом не менее 3-4 ударов в область головы женщины.





В результате этого потерпевшей причинены телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.





Кроме того, суд обязал обвиняемого возместить стоимость лечения потерпевшей.





Ранее сообщалось о том, что только вмешательство приставов позвол ило сотруднику "Адмиралтейских верфей", получившего производственную травму, добиться компенсации. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Суд приговорил жителя Петербурга к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.