Вневедомственная охрана Петербурга и Ленобласти за 2018 год 85 тысяч раз выезжала по сигналу “тревога”

Управление Вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило о результатах работы за 2018 год. Так сотрудники за этот период выезжали на место происшествия 85 тысяч раз по сигналу “тревога” на охраняемые объекты.





Также было персона более 100 краж, при этом сотрудниками службы задержаны 54 злоумышленника. Сотрудники напоминают, что для большей надежности стоит оснастить свой дом сигнализацией. Так, вневедомственная охрана может бесплатно провести обследования на объекте и дадут рекомендации по его защите.





Лучше всего, отмечают сотрудники, установить “кнопку тревожного сигнала, которая позволит прибыть сотрудникам службы на место более оперативно.