Знакомый организатора теракта в Казанском соборе заплатит 70 тыс. рублей штрафа за несообщение о подготовке теракта

Он обвиняется в по статье «Несообщение о преступлении».





Суд установил, что 14 декабря прошлого года Сулейманов в ходе обысков в его квартире в связи с терактом в Казанском соборе заявил правоохранителям, что ничего не знает о преступлении.





При этом Сулейманов признал, что знаком с организатором преступления Евгением Ефимовым.





Вместе с тем, Ефимов неоднократно сообщал Сулейманову о своих планах по совершению теракта, так, в конце ноября 2017 года у станции метро "Сенная площадь" Ефимов рассказал Сулейманову, что планирует снять гараж или иное холодное помещение для изготовления взрывчатого вещества, а в начале декабря прошлого года сообщил фигуранту по телефону о своей почти полной готовности к совершению преступления. Сулейманов, в свою очередь, Ефимова отговаривал, однако в правоохранительные органы ничего не сообщил.

Сулейманов вину признал.



Напомним, в декабре прошлого года задержали группу лиц, которая планировала совершить теракт в Казанском соборе. Среди задержанных был Евгений Ефимов.





Ранее сообщалось о том, что обвиняемого в подготовке теракта в Казанском соборе посадили на пять лет. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Калининский районный суд Петербурга назначил наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей в отношении Ягуба Вагиф Оглы Сулейманова, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.