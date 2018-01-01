В Петербурге за 2018 год стало ещё больше ветхих теплосетей





Также стало известно, что в этом году в Северной столице произошло около 5300 коммунальных аварий. Таким образом, это больше, чем в прошлом году, на 6%.





Однако в 2018 году теплосети ещё и оптимизировали. Так, удалось переложить более 14 км сетей и сделать капитальный ремонт, который охватил ещё 26 км.





Помимо этого в период новогодних праздников планируется перейти в особый режим работы для предотвращения коммунальных аварий. Для этого будет дежурить 100 человек и будет использовано 20 единиц техники.





Недавно Gazeta.SPb сообщала, что из-за коммунальной аварии на улице Десантников почти 100 домов осталось без отопления . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

В Петербурге за год стало больше устаревших теплосетей, которым 25 лет и более. Их число составляет 46,9%, сообщает "Мойка" со ссылкой на ОА “Теплосеть”.