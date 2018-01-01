Прокатные финские санки и лыжи появились в Павловске

Пункты проката зимнего инвентаря открылся в Павловском парке у Театральных, Николаевских (Чугунных) и Мраморных ворот, сообщает “Город+” со ссылкой на Blog Fiesta.





Благодаря новой услуге гости парка могут взять финские сани, лыжи, детские санки, беговые лыжи, снежные самокаты.





Пункты проката по указанным адресам будут работать ежедневно с 09:30 до 19:00. Заплатить за удовольствие надо будет не больше 300 рублей за час аренды.