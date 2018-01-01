В Петербурге за 1,5 млн рублей продают первый подлинный авторский сценарий фильма «Игла» с Виктором Цоем





Как уточняется в объявлении, данный экземпляр с рукописным текстом поверх машинного принадлежал сценаристу Бахыту Килибаеву. Документ продается за 1,5 млн рублей.





Объявление иллюстрировано тремя фотографиями: на первой указаны соавторы сценария – А. Баранов и Б. Килимбаев. Помимо «Иглы», дуэт также известен совместной работой над картинами «Дамир плюс Дина» (1985), «Кто ты, всадник?» (1987), «Вместе» (1988) и «Дархан» (1988).





На второй и третьей фотографиях виден машинописный текст на потрепанных страницах, в одном месте переписанный от руки.

В художественной версии сценария героя Виктора Цоя – Моро – зовут Аслан.





Отметим, что фильм «Игла» впервые вышел на экраны кинотеатров 16 сентября 1988 года в Алма-Ате. В 2010 году вышла перемонтированная версия «Игла Remix».



Ранее на Авито были выставлены личные вещи Виктора Цоя: паспорт, записная книжка, тексты. Впоследствии они были проданы на аукционе.











Фото: скрин Ранее сообщалось о том, что обложку дебютного альбома группы «К ино» продадут на аукционе минимум за 280 тысяч рублей. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: скрин





В Петербурге на продажу выставлен «подлинный первый сценарий» культового фильма «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, сообщается на «Авито».