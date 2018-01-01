Дрозденко превратится в Деда Мороза и исполнит мечту троих ребят

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обнаружил на кремлевской елке в Москве заветные желания троих детей из Ленинградской области. Об этом сообщают в правительстве Ленобласти.





Ребята из Соснового Бора, Киришей и Кингисеппа в новогоднем желании хотели посетить океанариум, получить спортивный домашний тренажер и встретиться с губернатором.





Дрозденко сообщил, что считает своми долгом помогать перед новым годом оказавшимся в трудной изнннеой ситуации и планирует исполнить все новогоднии пожелания до 14 января, сообщают в администрации правителсьтва Ленинградской области.