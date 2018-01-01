Петербургское МЧС стало лучшим в России по итогам 2018 года





Алексей Аникин отмечает, что за 2018 год в Петербурге городские и международные мероприятия были проведены на высоком уровне – это потребовало немало усилий и концентрации сотрудников петербургского МЧС в деле обеспечения безопасности. Также Аникин заявляет, что за прошедший год в Санкт-Петербурге удалось не допустить “каких-либо серьезных происшествий”.





Напомним, что именно сегодня, 27 декабря, празднуется День спасателя России.







Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербургское МЧС составило правило выбора новогодней ёлки . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





По результатам работы в 2018 году петербургское управление МЧС признали лучшим в России, передает “Деловой Петербург” со ссылкой на слова Алексея Аникина – главы МЧС по городу. Соответствующий приказ издал глава МЧС России Евгений Зиничев.