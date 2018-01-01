В связи с ДТП на переезде в Кудрово меняет работу общественный транспорт

Дорожно-транспортное происшествие в Кудрово с участием маршрутного атобусы и тепловоза изменило движение транспорта во Всеволожском районе, об этом сообщают в правительстве Ленинградской области.





В данный момент переезд закрыт для движения транспорта. Управление по транспорту Ленинградской области приняло решение об изменении формата движения автобусов на границе двух регионов. Все автобусы будут ходит до переезда, за переездом пассажиры смогут воспользоваться другим автобусом. О времени ликвидации последствий ДТП и возврате прежней схемы движения будет сообщено дополнительно.

По предварительным данным, в ДТП пострадало 5 человек, погибших нет.