В ОЖД заявили, что в ДТП с поездом в Кудрово виноват водитель маршрутки



«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», - говорится в сообщении.











Инцидент произошел 27 декабря около 14.30. На Кудровском переезде столкнулись поезд и маршрутка.



Как сообщили Gazeta.SPb в ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, маршрутка двигалась на красный сигнал светофора.





В результате ДТП пострадали четыре человека, среди которых трехлетний ребенок.











Фото: "ДТП и ЧП Петербурга" Ранее сообщалось о том, чт о в Кудрово при столкновении пое зда и маршрутки пострадали четыре человека. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"





Водитель маршрутки нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд при работающей сигнализации, из-за чего произошло столкновение с грузовым локомотивом, сообщили Gazeta.SPb в ОЖД.