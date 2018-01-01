Спрятанные в чехлы деревья на Васильевском острове превратили в привидения

Деревья с глазами теперь можно найти возле станции метро “Приморская” на Васильевском острове, об этом сообщает “Петербургский дневник” со ссылкой на очевидца, который поделился с редакцией необычной инсталляцией.





Выстроенные в ряд деревья теперь напоминают привидения, защитным чехлам неизвестный художник пририсовал глаза черным баллончиком.





Напомним, что практика прятать под защитные чехлы деревья в Петербурге появилась давно. Такой метод спасает деревья от неблагоприятных воздействий большого города.