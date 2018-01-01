В Кудрово при столкновении поезда и маршрутки пострадали четыре человека



Среди пострадавших трехлетний ребенок.





Инцидент произошел 27 декабря около 14.30. На Кудровском переезде столкнулись поезд и маршрутка, которая двигалась на красный сигнал светофора. В результате ДТП пострадали четыре человека. Они получили легкую степень вреда здоровью. На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Проводится проверка.





(Майя Брик, Gazeta.SPb)





В ДТП во Всеволожском районе с участием маршрутки и поезда пострадали четыре человека.сообщили Gazeta.SPb в ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.