Авария на переезде в Кудрово собирает серьезные пробки

Из-за случившегося на переезде во Всеволожском районе Ленинградской области дорожно-транспортного происшествия на переезде, автомобили практически не двигаются, передает телеканал “Санкт-Петербург”. Движение автомобилей составляет не более 3 километра в час.





Въезд и выезд через проспект Солидарности перекрыт из-за столкновения тепловоза и микроавтобуса. Сервис “Яндекс. Пробки” показывает, что скорость движения по Ленинградской улице в сторону Санкт-Петербурга и по Пражской улице не превышает трех километров в час.





Напомним, о столкновении сообщили очевидцы в социальных сетях.