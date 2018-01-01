В Петербурге водитель, незаконно управлявший каршеринговым автомобилем, привлечен к административной ответственности





Разыскиваемая машина была обнаружена на Караваевской улице. За рулем находился 20-летний местный житель. При этом на требования сотрудников об остановке водитель не реагировал, а при задержании оказывал неповиновение законным требованиям полицейских. Он признался, что автомобиль арендовал под чужим аккаунтом, зарегистрированным на его друга. Молодого человека доствили в местное отделение полиции. В отношении него составлены административные протоколы за нарушения закона.









В полицию обратился представитель каршеринговой организации с заявлением о том, что неизвестный воспользовался лизинговым автомобилем KIA Ceed, используя в качестве доступа к нему аккаунт одного из клиентов компании, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.