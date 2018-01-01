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В Петербурге водитель, незаконно управлявший каршеринговым автомобилем, привлечен к административной ответственности
15:47
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