За избиение металлическими прутьями начальника медсанчасти ФСИН трое мужчин понесут наказание

Подозреваемых ранее троих мужчин обвинили в совершении преступления по статье “умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия”, сообщает следственный комитет Петербурга.





По версии следствия, в 2017 году заранее спланировав нападение, трое мужчин - двое из них приходились друг другу братьями - совершили преступное нападение на начальника медсанчасти ФСИН. Нападение, комментируют в следствии, произошло на фоне личной неприязни.





Потерпевшему были причинены телесные повреждения металлическими прутьями. Повреждения врачи оценили, как средней тяжести.