В Кудрово поезд столкнулся с маршруткой (видео)

Инцидент произошел днем 27 декабря. Как рассказали очевидцы, поезд протаранил маршрутку.

«Перекрыт въезд и выезд в Кудрово с пр. Солидарности. Все стоит. Железная дорога в Кудрово - это перегонный путь мазутки, возможно отгоняли поезд в тупик или на другой путь», - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга».