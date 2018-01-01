Водонапорное сооружение в Любани очистило воду и забрало 47 млн рублей

Железо и другие примеси удалось вывести благодаря проведенной реконструкции, сообщают в правительстве Ленинградской области. На сегодняшний день объект построен по самым современных технологиям. Это позволит очищать воду на более высоком уровне и более качественном, что более важно, отмечают в администрации региона. Производительность сооружений позволит обслуживать, в первую очередь, Любанское городское поселение с учетом новых жилых застроек.





Как сообщили сотрудники администрации, стоимость работ обошлась в 47 млн рублей. Из них 45 млн рублей выделено из бюджета Ленинградской области, 1,8 млн рублей - средства бюджета Любанского городского поселения.