Неизвестные похитили с овощебазы лук почти на 300 тыс рублей





Похитители нагрузили луком свой автомобиль Hyundai Solaris и скрылись. Ущерб оценивается в 279 тыс рублей.





Сейчас злоумышленников разыскивают правоохранительные органы. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Недавно Gazeta.SPb сообщала о том, что банду, которая несколько лет терриризировала торговцев на Софийской овощебазе, отправили в тюрьму . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





27 декабря в отдел полиции по Фрунзенскому району пришёл мужчина, передаёт “Мойка78”. Он сообщил, что 21 декабря, неизвестные воспользовались его доверием и совершили похищение лука. Инцидент произошел на овощебазе по улице Салова во Фрунзенском районе.