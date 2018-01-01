СКА обыграл хабаровский «Амур» со счетом 2:0. Шестеркин оформил очередной «сухарь»

Первые два периода оказались безголевыми. Исход встречи решился в третьем игровом отрезке.



На седьмой минуте третьего периода гости реализовали большинство. Автором заброшенной шайбы стал нападающий Наиль Якупов. По результативному баллу получили Динар Хафизуллин и Никита Гусев.





За 15 секунд до конца матча СКА удваивает преимущество в счете. Артем Земченок точным броском в одно касание отправил шайбу в ворота «Амура». Ассистенты — Кетов и Барабанов.



Матч в цифрах: Броски: 28-76 ; Броски в створ: 15-47 ; Голы: 0-2 ; Вбрасывания: 11-39 ; Блокированные броски: 18-6 ; Силовые приемы: 13-8 ; Время в атаке: 05:59-17:53 ; Штраф: 8-2.





Следующий матч состоится 29 декабря. СКА сыграет во Владивостоке с «Адмиралом».









СКА в Хабаровске обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 2:0.