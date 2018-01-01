100-тысячный пациент "округлил" статистику Елизаветинской больницы и вывел ее в лидеры

Торжественным событием сотрудники больницы решили отпраздновать 100-тысячного пациента в больнице, об это рассказали в больнице.





Пациент, которой сделал статистику больницы такой “круглой” получит из рук главного врача Сергея Петрова сертификат на внеочередную консультацию десяти специалистов разного профиля и десять диагностических исследований.





Отметим, что ежедневно больница принимает примерно 400 пациентов. Тем самым занимает первое место по числу пролеченных больных среди стационаров Петербурга. Учреждение обслуживает по скорой помощи все северные районы города ежедневно и круглосуточно.